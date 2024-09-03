الامارات | كيميش الـ «قدوة» قائداً جديداً لمنتخب ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، يوليان ناغلسمان، أمس، تعيين لاعب وسط بايرن ميونيخ، يوزوا كيميش قائداً جديداً لـ«دي مانشافت»، خلفاً لإيلكاي غوندوغان الذي اعتزل دولياً بنهاية كأس أوروبا الأخيرة.

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحافي قبل مباراة ألمانيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية في دوسلدورف، إن كيميش كان «قدوة يُحتذى بها للمجموعة بأكملها»، مشيراً إلى أنه «يبذل قصارى جهده دائماً، ويريد دائماً التدريب وأحياناً أكثر من اللازم، ولا يشعر بالتعب أبداً، وينشد الفوز دائماً».

وقال ناغلسمان، إن كيميش (29 عاماً) كان «الرقم واحد» في مجموعة من القادة ضمن المنتخب إلى جانب مدافع ريال مدريد أنتونيو روديغر، ومهاجم أرسنال كاي هافرتس. وأضاف المدرب، أن الثلاثة لديهم «تواصل جيد» مع الفريق.

وكان كيميش يشغل منصب نائب قائد منتخب ألمانيا منذ سبتمبر 2023، بعد أن رُقّي إلى هذا المنصب من قبل المدرب السابق هانزي فليك، وهو أحد أكثر اللاعبين خبرة في البلاد. وسيُكلّف لاعب خط الوسط بقيادة جيل جديد من لاعبي كرة القدم الألمان، مع اعتزال غوندوغان وكذلك الفائزين بكأس العالم 2014، توني كروس وتوماس مولر ومانويل نوير دولياً في الأسابيع الأخيرة.

بدأ كيميش مسيرته في فريق شباب شتوتغارت إلى جانب زميليه في المنتخب الوطني حالياً، سيرج غنابري وتيمو فيرنر، وانتقل إلى لايبزيغ عام 2013، قبل أن ينضم إلى بايرن عام 2015.

شارك في 91 مباراة مع منتخب ألمانيا منذ ظهوره لأول مرة عام 2016 وسجل ستة أهداف.