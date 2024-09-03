الامارات | محمد عثمان خامس الكراسي المتحركة 100 متر في «بارالمبية باريس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلَّ اللاعب محمد عثمان في المركز الخامس في نهائي سباق الكراسي المتحركة لمسافة 100 متر، فئة (T34) على مضمار «ستاد دي فرانس»، ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وقطع عثمان في أول مشاركة له بالألعاب البارالمبية مسافة السباق في زمن قدره 15.40 ثانية، فيما فاز بالسباق التايلاندي شيوات راتانا، وحقق رقماً بارالمبياً جديداً، قدره 14.76 ثانية، وحاز الميدالية الذهبية، وتلاه التونسي وليد كتيلة في المركز الثاني بزمن 15.14 ثانية، وفاز بالفضية، ثم الكندي أوستن سمينك في المركز الثالث بزمن 15.19 ثانية، ونال البرونزية.

من جانبه، أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، في بيان صادر عن البعثة، أن «باريس 2024» تُعدُّ الأقوى والأصعب في تاريخ الدورات البارالمبية منذ انطلاقها حتى الآن. وقال: «المشاركة الكبيرة، ممثلة في 168 وفداً بارالمبياً يمثلهم أكثر من 4400 رياضي ورياضية، تعكس رغبة الجميع في المنافسة على الألقاب، والوصول إلى منصات التتويج، وبالتالي فلن تكون هناك مسابقة سهلة أو مضمونة».

وأضاف: «هذه النسخة بمثابة مؤشر لنا بضرورة الاعتماد على جيل الشباب الواعد من أجل التجهيز من الآن للألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028».

وأكد ضرورة تضافر الجهود بين منظومة رياضة أصحاب الهمم في الدولة.

وقال: «نعد بإعداد خطة استراتيجية من الآن لـ(لوس أنجلوس 2028)، خصوصاً أن ثقافة دول العالم تغيّرت نحو ضرورة المشاركة في الألعاب البارالمبية والتحضير لها بالشكل اللائق والمناسب».

وتنطلق اليوم منافسات الرماية لمسابقة البندقية 50 متراً (ثلاثة أوضاع)، ويمثل منتخبنا البطلان عبدالله سلطان العرياني، وعبيد الدهماني، حيث تعول بعثة الإمارات على هذه المسابقة في تحقيق أول إنجاز لها في باريس.

وتُعدُّ مسابقة البندقية 50 متراً (ثلاثة أوضاع)، التي تقام منافساتها في هذه الدورة بمركز شاتورو للرماية (240 كم جنوب باريس)، واحدة من أهم مسابقات الرماية التي حقق منتخبنا فيها إنجازاته على مدار تاريخ مشاركاته في الألعاب البارالمبية.

ومن بين 22 ميدالية حققتها الإمارات عبر تاريخ مشاركتها في الألعاب البارالمبية، حجزت الرماية وتحديداً مسابقة البندقية 50 متراً (ثلاثة أوضاع)، خمس ميداليات (ذهبيتان وثلاث فضيات)، جميعها للبطل عبدالله سلطان العرياني الذي حصد أولى ميدالياته في «لندن 2012» وكانت ذهبية، ثم أعقبها بثلاث فضيات في «ريو دي جانيرو 2016»، وذهبية أخرى في «طوكيو 2020»، والآمال معقودة في أن يحقق بطلا الإمارات في هذه المسابقة آمال البعثة في الوصول إلى منصات التتويج.