الامارات | «الأولمبي» يواجه البحرين ودياً في العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة بقيادة المدرب مارسيلو برولي، قائمة ضمت 24 لاعباً، إذ دشن المنتخب معسكر إعداد داخلياً في مدينة العين اعتباراً من أمس حتى التاسع من الشهر الجاري في إطار تحضيرات المنتخب للاستحقاقات المقبلة. وسيلعب المنتخب مباراتين وديتين أمام نظيره البحريني يومي الجمعة والإثنين المقبلين على استاد طحنون بن محمد في القطارة. وضمت قائمة اللاعبين، في حراسة المرمى: حمد المقبالي، سعيد سالم، مرزوق البدواوي، في الدفاع: مبارك بن زامة، خليفة المزروعي، خالد ناصر، علي طاهر، زايد خميس، عبدالله خالد، جمال خليفة، خالد علي، في خط الوسط: علي عبدالعزيز، سيف صالح، عبدالله أحمد، محمد الوافي، يوسف عبدو، ضاري فهد، وفي الهجوم: ربيع حسن، مطر سالم، محمد خليل، محمد اليماحي، سيف سالم، علي المعمري، مايد الكاس.