الاتحاد السكندري يضم مروان داوود ومهاجم راية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الاتحاد السكندري إتمام مجلس إدارته برئاسة محمد مصيلحي صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار نادي الاتحاد عبر بيان رسمي مساء يوم أمس الإثنين، إلى التعاقد مع مع مروان داوود ظهير أيسر منتخب مصر السابق ولاعب نادى إنبي على سبيل الإعارة لموسمين.

وكذلك أعلن النادي عن ضم عمرو جمعة لاعب نادي راية السابق بدوري القسم الثاني لمد 4 مواسم.

وكان فريق الاتحاد السكندري قد أنهى الموسم الماضي من الدوري في المركز 11 برصيد 41 نقطة.

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