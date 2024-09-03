المعتزل (1).. أحمد بلال ما بين وفاة ابنه والحكم عليه بالحبس 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعد كرة القدم مصدر الدخل الأساسي لمعظم لاعبي كرة القدم، حيث واجه عدد من اللاعبين أزمات مالية بعد اعتزال كرة القدم، والبعض الآخر اتجه إلى التدريب وتحليل المباريات عبر القنوات التلفزيونية.

ويقدم لكم "الخليج 365" سلسلة حلقات تحت مسمى "المعتزل" يُعرض من خلالها حكايات اللاعبين بعد الإعتزال، وكيف واجهوا الابتعاد عن مصدر رزقهم الأساسي.

وكان أحمد بلال مع أهم مهاجمي كرة القدم المصرية عبر التاريخ، حيث يشهد الجمهور بصولاته وجولاته مع الأهلي ومنتخب مصر الوطني، وكان يشتهر بـ "أحمد أجوااااال" نظرا للقب أطلقه عليه الإعلامي والمعلق أحمد شوبير.

ولادة نجم في أسرة عددها 9

ولد أحمد بلال في قرية تل القاضي بمحافظة الشرقية، في أسرة عددها 9 أفراد، 7 أبناء وأب وأم، فقد كانت الأسرة بالكامل تشجع وتساند النادي الأهلي.

وفي سن الـ12 بدأ بلال لعب كرة القدم مع فريق ديرب نجم في فريق تحت 14 عاما، حيث اكتشف زوج شقيقة موهبته الذي شاهدها في الدورات الرمضانية وأتى به إلى مدرب الفريق.

وفي أول مباراة مع الفريق تعرض بلال لإصابة أدت إلى غيابه 4 أشهر عن كرة القدم، فقرر حينها الابتعاد عن كرة القدم مع الأندية ولعبها من خلال الدورات الرمضانية فقط.

وواصل بلال مشاركته في الدورات الرمضانية فقط، وفي إحداها حصل على جائزة أفضل لاعب مما دفع نادي ديرب نجم على إعادة الحديث معه حول العودة إلى الفريق لكنه رفض.

وواصل مدرب الفريق محاولة إقناع أحمد بلال بالعودة، حتى اقتنع وشارك معهم في دوري القطاعات وحصد اللقب، ثم سافر مع فريق تحت 18 سنة إلى القاهرة لمواجهة السكة الحديد بعد إصابة المهاجم الأساسي.

وشارك بلال في آخر 15 دقيقة بعد تأخر الفريق بهدف، وتألق وقدم تمريرة هدف التعادل لفريقه.

صدفة أفضل من ألف ميعاد

مباراة السكة وديرب نجم تحت 18 عاما، كان يشاهدها شخص يعمل في النادي الأهلي يدعى "سامي الكفراوي" وسأل بلال على سنة ولم يصدق حينها إنه لم يبلغ الـ14 عاما، ثم ذهب إلى مدرب الفريق ليعيد عليه السؤال ليتأكد من حديث أحمد، وعاد إلى بلال وسأله إذا كان يريد أن يلعب في الأهلي؟.

وانتقل بلال إلى النادي الأهلي وتألق في مرحلة الناشئين، وسريعا من تم تصعيده إلى الفريق الأول والانضمام لمنتخب مصر، وحصد البطولات وتحقيق الألقاب الفردية.

بداية الرحلة الاحترافية

وبعد حصوله على هداف الدوري المصري، انضم بلال إلى نادي قونيا سبور التركي في عام 2005، ثم انتقل إلى أنقرة في موسم 2006، للعودة مرة آخرى إلى الأهلي في 2007.

ثلاث سنوات وانتقل بلال إلى سموحة، ثم إنبي في عام 2011، ونهاية المسيرة عندما انضم إلى نادي الوحدات الأردني في عام 2013 لمدة شهر واحد.

اعتزال أسطورة مصرية

وقرر بلال اعتزال كرة القدم عام 2013 بعد رحلة احتراف قصيرة مع نادي الوحدات الأردني دامت شهرا واحدا.

وقال أحمد بلال في تصريحات صحفية بعد الإعتزال، إنه حصل على رخصة تدريبية ويسعى إلى تكرار تجربة أحمد حسام ميدو، كمدرب للزمالك بعد 6 أشهر فقط من الإعتزال، حيث يسعى أن يكون مدربا للنادي الأهلي.

وأشار حينها أنه يريد الحصول على فرصة تدريب لنقل خبراته التي اكتسبها كلاعب كرة قدم حتى لو في الدرجات الأدنى من الدوري المصري، بجانب تحليلية المباريات على القنوات الفضائية.

وفاة مؤلمة وحكم بالحبس

كانت أحد أسباب اعتزال أحمد بلال كرة القدم هي وفاة ابنه، حيث فوجئ بغرق نجله فى حمام سباحة الفيلا في شهر مايو 2012.

وخلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، قال أحمد بلال: "أصعب حاجة مرت في حياتي، ما كنتش مصدق، مش عارف هو اختبار، ابتلاء، ده اكتر واحد كنت بأحبه، وكنت آخذه معايا في كل مكان، انخطف مني".

وأضاف: "عشت 3 سنين بعدها فاقد كل حاجة، وبطلت كورة بسبب الموضوع ده، مكنتش قادر".



وفي يوم الخميس 11 يونيو 2015، صدر حكم من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مهاجم النادي الأهلي السابق أحمد بلال، بالحبس 10 سنوات بتهمة التزوير في محاضر رسمية لشركة سينو جروب للاستيراد والتصدير، وتضمنت اتهامات النيابة الرسمية.

وقضت محكمة جنايات الجيزة في يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2015، ببراءة أحمد بلال من تهمة التزوير في محاضر رسمية.

مجلس شعب ومجال التمثيل

تقدم نجم الأهلي السابق للترشح في انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك عن دائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مسقط رأسه، لكنه لم ينجح.

وشارك بلال في في مسلسل دوبامين الذي عُرض في عام 2022، للمخرج رؤوف عبدالعزيز، كضيف شرف.