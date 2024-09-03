شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعيد تقييم خماسي الأهلي والزمالك قبل قيدهم فى قائمة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

يعمل الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت، بقيادة طلعت يوسف، على إعادة تقييم خماسي شباب الأهلي والزمالك، والذين سبق وضمهم الفريق فى يناير الماضي؛ وذلك لتحديد موقفهم من استكمال إعارتهم إلى مودرن سبورت.

وكان مودرن سبورت قد ضم ثلاثي شباب الأهلي، عبد الرحمن رشدان وأحمد كباكا ومحمد زعلوك، على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم حتى موسم 2025/2026 لتدعيم صفوف الفريق، مقابل انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادي الأهلي.

كما ضم مودرن سبورت ثنائي الزمالك مواليد 2003 عبد الله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف، ضمن صفقة انتقال ناصر ماهر إلى النادي الأبيض.

واستقر الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت، بقيادة طلعت يوسف، على انطلاق معسكر إعداد اللاعبين للموسم الجديد، منتصف سبتمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها طلعت يوسف للاعبين عقب وداع بطولة كأس مصر من ربع النهائي.

ومن المقرر أن يخوض مودرن سبورت فترة الإعداد بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الصفقات الصيفية الجديدة لتدعيم الفريق، حيث تعاقد مودرن سبورت حتى الآن مع عبد الرحمن شيكا لاعب الطلائع، وعدد من لاعبي القسم الثاني.