شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد القاهرة استعداداً لمواجهة كاب فيردي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة العميد حسام حسن، تدريباته باستاد القاهرة خلال معسكره المغلق الذى انطلق الأربعاء الماضي، استعدادا لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

وانطلق معسكر منتخب مصر، حسبما أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يوما 6 و10 سبتمبر الجاري.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي يوم 6 سبتمبر الجارى مباراة المنتخب الوطني وكاب فيردي، على أن يواجه بوتسوانا يوم 10 سبتمبر علي ملعب الأخير.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء، وخط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.