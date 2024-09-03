شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الشعلة السعودى فى ثانى وديات معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك المباراة الودية الثانية بمعسكر الإعداد المقام حاليًا بالإسكندرية استعدادًا للمرحلة المقبلة، ويواجه الزمالك فريق الشعلة السعودى اليوم، لتصبح الودية الثانية في المعسكر بعد مواجهة سبورتنج السبت الماضى وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 – 0.

ويستمر الزمالك في معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية حتى يوم 7 سبتمبر الجاري استعدادًا للموسم الجديد، ولخوض مباراة الشرطة الكيني المقرر لها 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويختتم الزمالك مبارياته الودية فى مسعكر الإسكندرية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر، والتى سكتون البروفة الأخيرة للفريق الابيض فى المعسكر.

فى سياق آخر، استقر مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على تأجيل التفاوض مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، حول تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، لحين انتهاء الإدارة من ملف تدعيمات الفريق فى الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما أن المجلس يعمل بكل جهد من أجل التعاقد مع صفقات سوبر الفترة الحالية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.

وقررت إدارة الزمالك تعطيل المفاوضات مع زيزو حول تجديد تعاقده، بعدما أعلن اللاعب استمراره مع الفريق وغلق ملف الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تأمل إدارة الزمالك فى توفير سيولة مادية خلال الفترة المقبلة تساعد الإدارة في التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده، ومنع إمكانية رحيله مجانا في نهاية الموسم المقبل.