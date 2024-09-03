اتحاد جدة يضم لاعبي باريس سان جيرمان وأياكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان والهولندي ستيفن بيرجوين قادمًا من أياكس أمستردام.

دانيلو بيريرا سبق ومثّل أندية مختلفة ببلاده وإيطاليا وفرنسا واليوناني لعل أبرزهم: بارما، مارتيميو، بورتو، باريس سان جيرمان.

المدافع صاحب الـ 32 عاماً كان قد شارك بالموسم الماضي في 34 مباراة سجل خلالها هدفاً وصنع آخر خلال 2444 دقيقة لعب.

ستيفن بيرجوين كان من ناشئي نادي أياكس قبل أن يرحل خلال تواجده بصفوف الناشئين إلى نادي أيندهوفن ببلاده ومنه لتوتنهام في موسم 19/20 قبل أن يعود بعد 4 مواسم لنادي أياكس.

المهاجم والجناح الأيسر صاحب الـ 26 عامًا شارك الموسم الماضي في 31 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 5.

ويستضيف نادي اتحاد جدة نظيره الوحدة عند التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

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