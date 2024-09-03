شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على فيديوهات لبطل كينيا قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حصل الجهاز الفني للأهلي على مجموعة من مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات جورماهيا الكيني منافس الفريق الأحمر فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في افتتاحية منافسات الموسم الحالى للقلعة الحمراء، باعتبار أن مواجهة بطل كينيا هى أولى المواجهات الرسمية للفريق الأحمر فى أجندة الموسم الجديد.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على دراسة بطل كينيا، وتحديد نقاط القوة والضعف في صفوفه، وأبرز اللاعبين الموجودين فى قائمته، وطريقته فى تحضير الهجمة واختراق خطوط المنافسين وحالته في الوضعية الدفاعية، وأبرز الثغرات الموجودة في خطوطه، قبل وضع خطة المباراة المناسبة لتلك المواجهة من أجل عبورها والتأهل إلى دور المجموعات الأفريقي في رحلة الدفاع عن لقب الأميرة السمراء المتوج به في آخر نسختين.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً، يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر الجاري في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ثم يخوض المارد الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا ، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا، وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من نظراؤهم في نادي جورماهيا بأن مباراة الفريقين بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام في كينيا ، وشددت إدارة جورماهيا على أنها تمتلك ما يؤهلها لاستضافة الأهلي ، وتقام مباراة الذهاب بين بطلا مصر وكينيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر خارج القاهرة على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.