شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تبدأ تشكيل لجنة الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على تشكيل لجنة كرة لتصبح مختصة بإدارة كافة شئون الفريق الكروى الأول، وكل ما يخص كرة القدم فى القلعة البيضاء، وذلك لتفادى القرارات الفردية والعمل على الخروج بأفضل القرارات والنتائج.

وبدأ المجلس طرح عدة أسماء للتواجد في لجنة الكرة، حيث استقر المجلس على تواجد كل من حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان عضو المجلس فى تلك اللجنة، على أن يتم الاستعانة بعنصر أو اثنين من الخارج على رأسهم طارق السيد الذى تم طرح اسمه مؤخرًا للتواجد ضمن اللجنة.

وكان حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أكد أن النادي سدد مليار جنيه لحل الأزمات، وأن احمد سيد زيزو من أعمدة الفريق.

وقال المندوه، "سددنا حوالي مليار جنيه، والنادي لم يكن به سوى 200 ألف جنيه من التدعيمات التي وصلت للنادي عن طريق صندوق التدعيمات، والقضايا الدولية كلفت النادي 300 مليون جنيه، مديونيات سابقة للاعبين".

وأضاف، "نعلم حجم المشاكل ووفرنا 900 مليون جنيه لحل الأزمات، وحصلنا على رعاة بعد ما كان الناس خايفين، والآن أًصبح لدينا 5 رعاة، وجميع الملفات التي توليناها كانت صعبة للغاية، وكان هناك أزمات عديدة، ونجحنا في تخطي معظمها".

وتابع، "لابد أن يتكاتف الجميع من أجل الزمالك، والنادي لم يكن به أي أموال، وهناك تربص من بعض العناصر خارج النادي بتواجدنا، ونسعى لحل أزمة الجزيري، واللاعب باقٍ في الزمالك خلال الفترة القادمة".

وأتم، "زيزو نجم كبير، ورمز لنادي الزمالك، واللاعب باقي كما وعدنا، وكل الدعم لمجلس الإدارة، ووجهنا دعوة له لعقد جلسة لحسم ملف التجديد، واللاعب يعشق الزمالك".

واختتم المندوه: "نركز على الكونفدرالية والسوبر الإفريقي، ونسعى لإسعاد الجماهير، وأطالب الجماهير بدعم الفريق ومعرفة حجم التحديات التي تواجه مجلس الإدارة".