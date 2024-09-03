شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر تصعيد مجموعة من الناشئين بالأهلي لتعويض غياب الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين لتدريبات الفريق الأول في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، لتعويض انضمام عدد كبير من اللاعبين الدوليين لمعسكر منتخب مصر المقام حالياً استعداداً لخوض مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويغيب عن الأهلي كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا للانضمام إلى منتخب مصر، بخلاف انضمام أشرف داري الوافد حديثا إلى قائمة منتخب المغرب ووسام أبو علي إلى قائمة منتخب فلسطين، وهو ما دفع كولر للتفكير في تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين.

وبدأ فريق الأهلي تدريباته الجماعية أمس، الاثنين، على ملعب مختار التتش عقب انتهاء الإجازة وانقضاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية، من أجل التحضير لمنافسات الموسم الجديد، ويركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية ورفع الحمل البدني للاعبين من أجل استعادة فورمة المباريات قبل خوض المنافسات القادمة.

ويحدد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بعد التشاور مع معاونيه، برنامج الأهلي الفترة المقبلة، من أجل تجهيز لاعبيه على أعلى مستوى فني، واستعادة فورمة المباريات المفقودة بسبب طول فترة الراحة التي امتدت حتى 3 أسابيع منذ حسم لقب الدوري عقب مباراة سموحة وقبل ثلاث جولات من نهاة مسابقة الدوري للموسم الماضي.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً، يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر الجاري في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ثم يخوض المارد الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.