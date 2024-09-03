شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين جمال الغندور وأجنبي جديد للجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل اتحاد الكرة بين جمال الغندور وخبير أجنبي جديد لرئاسة لجنة الحكام المرحلة المقبلة بعد الاستقرار على رحيل فيتور بيريرا. ومن المقرر أن يتولي محمد فاروق رئاسة اللجنة مؤقتاً لحين تشكيل اللجنة مجدداً استعداداً للموسم الجديد.

في سياق متصل، نصت لائحة وشروط القيد في الموسم المقبل، والتي أخطر بها اتحاد الكرة الفرق المشاركة في الدوري الممتاز، على أن يدفع كل نادٍ مبلغاً قيمته مليون و750 ألف جنيه كمستحقات الحكام لموسم 2024-2025.

وحسب تعليمات القيد موسم 2024-2025، يسدد كل نادٍ 875 ألف جنيه لرابطة الأندية المحترفة مع القائمة الأولى ومثلها مع فترة القيد الثانية.

وحدد اتحاد الكرة في لائحة الموسم المقبل قيمة الاشتراك في بطولاته سواء الدوري الممتاز أو كأس مصر، حيث تقرر أن يكون قيمة الاشتراك في بطولة الدوري الممتاز 100 ألف جنيه بينما 10 آلاف لدوري المحترفين، و7500 جنيه للقسم الثالث.

يفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم السبت، باب القيد الصيفى أمام جميع الأندية والمسابقات، ويستمر قيد القوائم الأولى للأندية "التى تتضمن اللاعبين القدامى" حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

ويبدأ تسجيل وقيد القوائم الثانية أو الإضافية للأندية بمجرد اعتماد القوائم الأولية ويستمر بالنسبة لأندية الدورى الممتاز حتى 25 أكتوبر المقبل، ولأندية القسم الثانى حتى 22 سبتمبر المقبل، وللقسم الثالث حتى 25 سبتمبر، والرابع حتى 7 أكتوبر.