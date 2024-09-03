شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير نيدفيد بالأهلي قبل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، موقف كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق من البقاء في القلعة الحمراء أو الرحيل إلى أي من الأندية الراغبة فى الحصول على خدماته بالصيف الحالي، في ظل ابتعاده عن المشاركة وخروجه من حسابات الجهاز الفني الفترة الماضية، لاسيما بعد التعاقد مع عمر الساعي قادما من الإسماعيلي، بخلاف إمكانية ضم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستعد النادي الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة الزمالك بطل كأس الكونفدرالية، في المباراة التي تجمع القطبين يوم 27 سبتمبر الجاري ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

ولم يحسم مسئولو النادي الأهلي موقف كريم نيدفيد من البقاء أو الرحيل حتى الآن رغم قيده في القائمة المحلية والأفريقية تحضيرا للموسم الجديد، حيث سيتحدد من قبل الجهاز الفني وفقا لاحتياجاته الفنية من اللاعبين المقيدين في قائمة الأهلي الأفريقية، خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين في منطقة وسط الملعب بالفريق الأحمر.

ويمتلك الأهلي مجموعة من اللاعبين المميزين فى خط الوسط، مثل مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق وعمر الساعي وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد، وهو ما قد يدفع الإدارة لمنح الضوء الأخضر لرحيل نيدفيد في الصيف الجاري، وفقا لوجهة نظر مارسيل كولر الذي سيكون صاحب القرار الأخير في بقاء اللاعب من عدمه.