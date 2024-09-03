الودية الثانية.. الزمالك يواجه الشعلة السعودي في معسكر الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك، مع نظيره الشعلة السعودي، وديا اليوم الثلاثاء، في معسكر الإعداد بمدينة الإسكندرية.

وتعد مباراة الشعلة السعودي، هي الودية الثانية، للفريق الأبيض في معسكر الإعداد بالإسكندرية، بعد مواجهة سبورتنج يوم السبت الماضي.

ويعمل البرتغالي جوزيه جوميز، على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، ومشاركة الجميع، من أجل حصولهم على حساسية المباريات، علاوة على تطبيق بعض الخطط والجمل لتنفيذها في المواجهات الرسمية.

وكان الزمالك حقق الفوز في المباراة الودية الأولى، على حساب فريق سبورتنج بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأهداف: سيف جعفر ومصطفى شلبي وسامسون.