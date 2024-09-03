ملف الخليج 365.. تطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال.. ومصري باليوم الأخير للميركاتو السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الإثنين نستعرضها خلال السطور التالية:



انتظام الثلاثي الدولي بتدريبات المنتخب لمواجهة كاب فيردي

واصل منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن تدريباته باستاد السلام في إطار الاستعداد لمواجهة كاب فيردي في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق ٦ سبتمبر في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



المعتزل (1).. أحمد بلال ما بين وفاة ابنه والحكم عليه بالحبس 10 سنوات

تعد كرة القدم مصدر الدخل الأساسي لمعظم لاعبي كرة القدم، حيث واجه عدد من اللاعبين أزمات مالية بعد اعتزال كرة القدم، والبعض الآخر اتجه إلى التدريب وتحليل المباريات عبر القنوات التلفزيونية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



مصدر لمصراوي: استدعاء قندوسي لقائمة منتخب الجزائر

استدعى البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، لقائمة محاربي الصحراء، لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



الاتحاد السكندري يضم مروان داوود ومهاجم راية

أعلن نادي الاتحاد السكندري إتمام مجلس إدارته برئاسة محمد مصيلحي صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



اتحاد جدة يضم لاعبي باريس سان جيرمان وأياكس

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان والهولندي ستيفن بيرجوين قادمًا من أياكس أمستردام، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا