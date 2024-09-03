شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر بانضمام محمد صلاح استعداداً لكاب فيردي والان مع تفاصيل الخبر

ينضم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر ، اليوم الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما 6 و10 سبتمبر، في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

ويأتي صلاح على رأس قائمة المحترفين التي تم إعلانها للمباراتين، ومعه كل من مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني، أحمد حجازي لاعب نيوم السعودي، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطرى، ومحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي ومحمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي .

ويستضيف استاد القاهرة الدولي 6 سبتمبر الجارى مباراة المنتخب الوطني وكاب فيردي، على أن يواجه بوتسوانا يوم 10 سبتمبر علي ملعب الأخير.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، وأسامة فيصل.