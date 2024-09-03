شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لحسم صفقة صديق أوجولا من سيراميكا قبل غلق القيد الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى الزمالك المفاوضات فى الساعات المقبلة مع نظرائهم في نادى سيراميكا لحسم صفقة النيجيري صديق أوجولا الذى يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن الهجومى، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل غلق باب القيد الأفريقي المقرر له 12 سبتمبر الجارى.

ويعمل مسئولو الزمالك على حسم صفقة صديق أوجولا ليصبح اللاعب الأجنبي الثاني الذى يتم التعاقد معه فى الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أعلن الزمالك التعاقد مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر الذى تم ضمه مجانًا لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادى سنت إتيان الفرنسي، على أن يتحمل النادى الأبيض راتبه فقط والذى يقدر بـ350 ألف دولار، مع وضع بند بأحقية الزمالك فى شراء اللاعب نهائيًا بعد نهاية موسم الاستعارة.

وأبدى البرتغالى جوزيه جوميز رغبته فى التعاقد مع صديق أوجولا من أجل تدعيم صفوفه، خاصة فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه الزمالك في بعض المراكز، بالإضافة إلى رغبة المدرب فى تدعيم الصفوف بعناصر لديها خبرة في الدورى المصرى من أجل أن تتسهل المهمة.