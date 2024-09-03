شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربى تدير مباراة كندا وفيجى بمونديال السيدات فى كولومبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا تعيين الحكمة المصرية شاهندة المغربى لإدارة مباراة كندا وفيجى ضمن منافسات كأس العالم للسيدات فى كولومبيا.

يضم الطاقم كلا من شاهندة المغربى حكمة ساحة ويعاونها المغربية سكينة حمدى مساعد أول والجزائرية أسماء وهاب مساعد ثانى والمكسيكية ليزى جارسيا رابعا والأمريكية سميث خال مسؤلا لتقنية Replay Operator.

ومن المقرر إقامة اللقاء غدا الأربعاء 4 على استاد ميديلين بكولومبيا.

من ناحية أخرى أقام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، حفل تكريم للبرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية بعد انتهاء عقده يوم 31 أغسطس الماضى، حيث قرر المجلس توجيه الشكر وعدم تجديد العقد.

وتعاقد اتحاد الكرة مع بيريرا لقيادة لجنة الحكام فى مارس 2023 وانتهى العقد فى أغسطس الماضى بانتهاء الموسم، وتقرر الاكتفاء بالفترة التى قضاها الخواجة فى لجنة الحكام.

على صعيد متصل، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، محمد فاروق رئيس لجنة حكام كرة القدم، الذي قدم الشكر للوزير على دعمه لمنظومة التحكيم المصري في كرة القدم، منذ تكريمه للحكام الذين شاركوا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في لفتة غير مسبوقة.

وقدم محمد فاروق الشكر لموافقة الوزير على إتاحة الفرصة أمام كل الحكام المسجلين في الاتحاد المصري لكرة القدم، للتدريب في مراكز الشباب القريبة من إقامتهم، كما وافق الوزير على تنظيم المعسكر السنوي للحكام في المدينة الشبابية ببورسعيد والإسكندرية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي على دعمه الكامل لمنظومة التحكيم في كرة القدم، وطالب بضرورة تعاون كل أسرة التحكيم مع لجنة الحكام والعمل على تطوير أداء الحكام وصقل وإعداد الراغبين في دخول مجال التحكيم من عمر مبكر عبر اكاديمية اشرف عليها لجنة الحكام، وتنظيم دورات تدريب الحكام العاملين والدوليين ليكونوا في أفضل مستوى فني يشرف الكرة المصرية محليا وقاريا ودوليا.