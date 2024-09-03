شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر أهداف أوباما بقميص الزمالك قبل الانتقال لـ بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى يوسف إبراهيم أوباما مسيرته مع الزمالك بنهاية هذا الموسم، الذى شهد آخر أهداف اللاعب بقميص الفارس الأبيض، بعدما سجل 8 أهداف فى آخر مواسمه.

ونشر الحساب الرسمى لقناة أون تايم سبورت على فيس بوك أهداف أوباما هذا الموسم معلقا عليه: "من بينها واحد من أجمل أهداف الدورى على الإطلاق.. 8 أهداف أنهى بهم يوسف أوباما مسيرته مع القلعة البيضاء قبل الانتقال إلى بيراميدز".

ويبدأ يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك، الذى انتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المنقضى، فترة الإعداد مع فريقه الجديد بيراميدز الأحد المقبل، استعدادًا للمرحة المقبلة.

ووقع يوسف أوباما على عقود انتقاله لصفوف بيراميدز فى صفقة انتقال حر، بعدما انتهى تعاقده مع الزمالك ولم يجدد اللاعب للقلعة البيضاء، ليصبح من حقه التوقيع لأى فريق آخر.

ويخوض أوباما فترة الإعداد مع بيراميدز التى ستنطلق يوم الأحد المقبل، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الفريق السماوى لمدة 8 أيام، بعد التتويج ببطولة كأس مصر، على حساب زد، وهى البطولة الأولى فى تاريخ النادى السماوى.

ويستعد بيراميدز بعد العودة للسفر إلى رواندا لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر في مدينة كيجالي.