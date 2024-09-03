شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف اجتماع تنظيم بطولة العالم للكراسى ومونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع، اليوم الثلاثاء، قيادات وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولى لكرة اليد ونظيره المصرى والمتحدة للرياضة، فى صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، استعداداً لتنظيم بطولتين من العيار الثقيل تستضيفهما مصر خلال الفترة المقبلة الأولى بطولة العالم للكراسى، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر الجارى، والثانية بطولة العالم للأندية والمقرر إقامتها من 27 سبتمبر إلى 4 أكتوبر والتى تستضيفها العاصمة الإدارية.

يحضر الاجتماع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى ورئيس مجلس إدارة المتحدة محمد يحيى وآمال خليفة المدير التنفيذى للاتحاد الدولى وعمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصرى ود. عمرو العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى.



اتحاد اليد

ويناقش الاجتماع التنسيق والتعاون الأمثل من أجل ظهور الشكل التنظيمى للبطولات العالمية فى أجمل صورة، كما هو المعتاد فى مصر بقيمتها العظيمة والنهضة الحضارية غير المسبوقة التى تشهدها فى ظل تطوير وإبداع فى البنية التحتية على كل الأوجه بالإضافة إلى إسهامات الدولة والوزارة فى إنجاح أى بطولة وتقديم دعم غير محدود، مما جعل من مصر قبلة استضافة البطولات العالمية وسط تعاون كبير من الاتحاد الدولى لكرة اليد بقيادة الدكتور حسن مصطفى الذى منح مصر حق تنظيم بطولة العالم للكراسى فى نسختها الثانية بعد نجاح كبير للنسخة الأولى تنظيما فى مصر، بالإضافة إلى بطولة العالم للأندية، والعظماء السبع للمنتخبات.