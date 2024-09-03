الامارات | الأرسنال يصدُم اتحاد جدة السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت تقارير صحفية، برفض نادي آرسنال الإنجليزي العرض المفاجئ الذي تقدم به اتحاد جدة السعودي، لضم البلجيكي لياندرو تروسارد، في ظل سعي إدارة نادي الاتحاد تعزيز صفوف فريق النادي بالمزيد من العناصر المميزة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية اليوم الاثنين في السعودية.

وأكدت "ذا أتلتيك" الأميركية، أن النادي اللندني العملاق، رفض عرض الاتحاد لضم الدولي البلجيكي تروسارد، بعد أن أفادت الصحيفة إلى تفاصيل العرض الذي جاء تحت بند الإعارة لموسم واحد مقابل 4.2 مليون جنيه إسترليني، مع الالتزام بالشراء الصيف القادم بمبلغ تراوح بين 16 و21 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت "ذا أتلتيك" شبكة الأخبار الرياضية، إلى أن آرسنال قابل العرض بالرفض التام، في تأكيدٍ على أن صاحب الـ 29 ربيعاً ليس للبيع ويعد من ركائز الفريق الأساسية بالنسبة لمدربه ميكيل أرتيتا.

وأوضحت الشبكة، إن: "الفريق الإنجليزي لن يستطيع تعويض تروسارد حالياً، بعد غلق باب الانتقالات في إنجلترا يوم الجمعة الماضي".

ويذكر أن تروسارد انضم لـ "آرسنال" في شتاء 2023، قادمتاً من نادي برايتون نظير 27 مليون جنيه إسترليني، لينجح الدولي البلجيكي في تسجيل 19 هدفا وصناعة 12 أخرين خلال 71 مباراة شارك بها مع "المدفعجية".