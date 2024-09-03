الامارات | إضرام النيران في عداءة ماراثون أوغندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 سبتمبر 2024

ذكرت وسائل إعلام محلية أن عداءة الماراثون الأوغندية ريبيكا تشبتيجي، التي شاركت في أولمبياد باريس الشهر الماضي، تعرضت لحروق في 75 في المئة من جسدها بعد شبهات أن رفيقها العاطفي أضرم فيها النيران.

وقالت وسائل إعلام كينية وأوغندية إن عداءة المسافات الطويلة في حالة حرجة في أحد مستشفيات إلدوريت في كينيا بعد الهجوم الذي وقع مساء الأحد.

وأبلغ جريميا أولي كوسيوم قائد شرطة مقاطعة ترانس نزويا صحيفة ذا ستار إن دانييل نديما مارانجاش، الرفيق العاطفي للعداءة، تعرض لحروق هو الآخر في الهجوم الذي وصفه بأنه نزاع منزلي.

وتمتلك تشبتيجي، التي حلت في المركز 44 في باريس، بيتا في كينيا حيث تمكث عندما تتدرب.

وقالت الشرطة إنها تحقق في الواقعة.