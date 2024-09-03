جماهير ليفربول تطالب ادارة ناديها بتجديد عقد محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - دشنت جماهير ليفربول حملة للضغط على ادارة النادي للاسراع بتجديد التعاقد مع النجم المصري الاسطوري محمد صلاح والذي ينتهي تعاقده مع نادي ليفربول بنهاية الموسم الحالي .

وكان محمد صلاح قد المح عقب مباراة ليفربول مع مانشيستر يونايتد والتي انتهت لمصلحة ليفربول بثلاثة اهداف مقابل لاشىء بعد تالق كبير للنجم المصري الذي سجل هدفا وصنع هدفين في تلك المباراة الى امكانية ان يكون الموسم الحالي هو الموسم الاخير له مع ليفربول حيث اشار الى عدم دخول ادارة النادي في اي مفاوضات لتجديد تعاقده الحالي .

ونشرت صحيفة ليفربول ايكو العديد من المطالبات من جماهير النادي لتجديد عقد ما اسمته بأحد اساطير النادي والذي لابد وان يكمل مسيرته داخل جدران قلعة انفيلد رود .

وكانت مصادر وثيقة الصلة داخل نادي ليفربول قد اكدت ان الادارة تستعد حاليا لبدء المفاوضات مع محمد صلاح لتجديد تعاقده مع النادي مشيرة الى ان ادارة النادي كانت متخوفة من عامل السن حيث يبلغ محمد صلاح حاليا 32 عاما و ترغب ادارة ليفربول في مد التعاقد مع محمد صلاح الى ثلاثة اعوام قادمة بعد المستوى الرائع الذي ظهر به في بداية الموسم الحالي كابرز نجوم فريق ليفربول في الوقت الحالي .