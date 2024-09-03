كم كلفت صفقة سيماكان خزينة النصر السعودي ؟

ياسر رشاد - القاهرة - تم الإعلان رسميًا عن تعاقد نادي النصر مع المدافع الفرنسي محمد سيماكان، قادمًا من لايبزيج الألماني، في صفقة تمت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





أعلن نادي النصر عن الصفقة عبر منصة "إكس"، حيث تم نشر صور توقيع العقد. يأمل النصر أن يقدم سيماكان أداءً متميزًا ويكون عنصرًا فعالًا في الفريق لتحقيق المزيد من الانتصارات.

تكلفة صفقة سيماكان للنصر

ووفقًا للتقارير الصحفية، دفع النصر 35 مليون يورو للتعاقد مع سيماكان، الذي وقع عقدًا يمتد لخمس سنوات، و تعتبر هذه الصفقة الرابعة للنصر هذا الموسم، بعد ضم ماثيوس، ويسلي، وسالم النجدي.



وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، ضمن صفوف لايبزيج منذ عام 2021، وشارك في 122 مباراة بالدوري الألماني، مسجلاً سبعة أهداف. كما لعب لمنتخب فرنسا تحت 21 عامًا، ويتميز بقدرته على اللعب في مركزي المدافع المحوري والأيمن، مما يمنح المدرب مرونة في توظيفه.

