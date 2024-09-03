بنزيما: الاتحاد في أفضل حالاته ولا أخشى الضغوط

ياسر رشاد - القاهرة - أكد النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما رضاه عن المستوى الذي يقدمه فريق الاتحاد السعودي في الوقت الحالي.

وقال كريم بنزيما في تصريحاته لقناة Canal: " لقد فعلت كل ما بوسعي لتعزيز الفريق، نحن في أفضل الظروف حاليًا ".

وأضاف بنزيما ردًا على سؤال هل تشعر بالضغط في نادي الاتحاد قائلًا: " لقد مررت به منذ أن كان عمري 8 سنوات، الضغط أصبح طموح الآن ".

وتابع: " الناس في السعودية لديهم شغف كبير بكرة القدم".

واختتم: " لوران بلان مدرب أحب فلسفته في التدريب، طريقة لعبه تعتمد على البناء من الخلف حتى الهجوم لتسجيل الأهداف، إنه يتحدث معي دائمًا، وهو قريب جدًا من اللاعبين ".

الاتحاد السعودي يعلن حسم 3 صفقات في الساعات الأخيرة للميركاتو

أعلن نادي الاتحاد السعودي قبل 24 ساعة فقط من نهاية موسم الانتقالات الصيفية الجاري عن حسم 3 صفقات ضمن خطة النمور لدعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وحسم الاتحاد 3 صفقات وهم:

1- عبد الاله العمري

2- ستيفين بيرجوين

3- دانيلو بيريرا

وتعاقد الاتحاد مع عدد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي الجاري، تصدرها النجم الفرنسي موسى ديابي و الجزائري حسام عوار والحارس الصربي رايكوفيتش.