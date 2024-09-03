"تسرعتم ليه؟".. نائب رئيس الإسماعيلي السابق يوجه رسالة قوية بشأن انتقال الساعي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد محمد شيحة، وكيل اللاعبين، ونائب رئيس الإسماعيلي السابق، أن مجلس إدارة الدراويش تسرع في بيع عمر الساعي إلى صفوف النادي الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي، بشكل رسمي، التعاقد مع عمر الساعي، قادما من النادي الإسماعيلي، لمدة 5 سنوات قادمة.

وقال شيحة في تصريحات على قناة "الحدث اليوم": "الأهلي ساعد الإسماعيلي من خلال شراء عمر الساعي بمبلغ 50 مليون جنيه لأن الدراويش يعاني من أزمة مالية طاحنة خلال الفترة الحالية".

وأوضح: "عمر الساعي سيكون من أفضل اللاعبين في مصر خلال السنوات المقبلة، نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها".

وأتم تصريحاته: "أرى أن إدارة الإسماعيلي كانت من الممكن أن تبقي على اللاعب ويتم بيعه بمبلغ أكبر في الموسم المقبل، ولكن تم التسرع".

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