"مع فينيسيوس وكورتوا".. كيم كارداشيان تثير الجدل بملعب سانتياجو برنابيو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

ظهرت الممثلة الأمريكية كيم كارديشيان، في ملعب سانتياجو برنابيو رفقة عدد من لاعب الفريق، عقب مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وحقق فريق ريال مدريد الفوز على ريال بيتيس، أول أمس الأحد بهدفين دون رد، أحرزهم النجم الفرنسي مبابي.

وخطفت "كارديشيان" الأنظار عقب المباراة بالنزول إلى أرض الملعب، والتقاط بعض الصور مع اللاعبين، وعلى رأسهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، والبلجيكي كورتوا.

كما ظهرت الممثلة الأمريكية، رفق فلورنتينو بيريز رئيس النادي، خلال التجول في الملعب.

اقرأ أيضا:

"تسرعتم ليه؟".. نائب رئيس الإسماعيلي السابق يوجه رسالة قوية بشأن انتقال الساعي للأهلي

المعتزل (1).. أحمد بلال ما بين وفاة ابنه والحكم عليه بالحبس 10 سنوات