اخبار الرياضه

"مع فينيسيوس وكورتوا".. كيم كارداشيان تثير الجدل بملعب سانتياجو برنابيو (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

ظهرت الممثلة الأمريكية كيم كارديشيان، في ملعب سانتياجو برنابيو رفقة عدد من لاعب الفريق، عقب مواجهة ريال بيتيس في .

وحقق فريق الفوز على ريال بيتيس، أول أمس الأحد بهدفين دون رد، أحرزهم النجم الفرنسي مبابي.

وخطفت "كارديشيان" الأنظار عقب المباراة بالنزول إلى أرض الملعب، والتقاط بعض الصور مع اللاعبين، وعلى رأسهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، والبلجيكي كورتوا.

كما ظهرت الممثلة الأمريكية، رفق فلورنتينو بيريز رئيس النادي، خلال التجول في الملعب.

اقرأ أيضا:

"تسرعتم ليه؟".. نائب رئيس الإسماعيلي السابق يوجه رسالة قوية بشأن انتقال الساعي للأهلي

المعتزل (1).. أحمد بلال ما بين وفاة ابنه والحكم عليه بالحبس 10 سنوات

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا