"كأس العالم بعيدة".. سواريز يُعلن الاعتزال الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النجم الأوروجواياني لويس سواريز، اعتزاله اللعب الدولي مع وصوله لعامه الـ 37.

وقال لاعب إنتر ميامي الأمريكي عبر كلمته بمؤتمر صحفي مساء أمس الإثنين:"لقد قدمت كل شيء لمنتخب أوروجواي، ولكن عمري 37 عاما وكأس العالم القادمة لا تزال بعيدة".

سواريز يُعد الهداف التاريخي لمنتخب أوروجواي بعدما سجل 69 هدفًا خلال 142 مباراة خاضها بقميصه منذ أن انضم لأول مرة في فبراير 2007.

ولعل أبرز المواقف التي تعرض لها سواريز هي إيقافه دوليًا 9 مباريات بعد عضه لمدافع منتخب إيطاليا جورجيو كييليني في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

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