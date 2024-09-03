"رفضها".. الزمالك يكشف لأول مرة سبب رحيل أوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، لأول مرة أسباب رحيل يوسف أوباما عن النادي الأبيض وعدم تجديد عقده.

وانتقل يوسف أوباما، إلى نادي بيراميدز، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك.

قال يوسف أوباما في تصريحات عبر قناة الزمالك: "هناك سقف رواتب للاعبين وضعه مجلس إدارة النادي، لحل الأزمات المالية، والتي وافق عليها البعض ورفضها آخرين وكان من ضمنهم أوباما وبالطبع له كل الاحترام والتقدير".

أكمل: "سيظل ارتباط أوباما بنادي الزمالك قائمًا رغم رحيله، لأنه أحد أبناء النادي الأبيض".

اقرأ أيضا:

الودية الثانية.. الزمالك يواجه الشعلة السعودي في معسكر الإسكندرية

"تسرعتم ليه؟".. نائب رئيس الإسماعيلي السابق يوجه رسالة قوية بشأن انتقال الساعي للأهلي