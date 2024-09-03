"على خطى الأهلي" .. الزمالك يفاوض مهاجم فلسطيني بالدوري السويدي (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر بنادي الزمالك عن اقتراب مجلس إدارتهم من حسم صفقة في مركز الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن الزمالك في مفاوضات متقدمة مع المهاجم الفلسطيني بصفوف آيك السويدي عمر فرج لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الزمالك يكثفون خلال الساعات الجارية مفاوضاتهم مع اللاعب؛ حيث قد يتم حسم الصفقة.

وكان الأهلي قد تعاقد خلال الانتقالات الشتوية الماضية مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادمًا من صفوف سرياس السويدي؛ ليحصد جائزة هداف الدوري مع نهاية الموسم 2023/2024.

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