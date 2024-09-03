مصدر يكشف لمصراوي برنامج الأهلي قبل مباراة جورماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عمر سلامة:

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن برنامج الأهلي التحضيري قبل مباراة جورماهيا الكيني.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره جورماهيا في تمام الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر المقبل على ملعب نيايو الوطني ضمن منافسات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، إن الفريق لن يخوض معسكر خارجي في ظل ضيق الوقت وغياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر قد استقر على المرحلة الأولى من الإعداد؛ حيث سيتدرب بشكل يومي باستاد التتش حتى خوض مباراة ودية لم يتحدد طرفاها بعد وستكون يوم الجمعة المقبل.

ونوه المصدر إلى أن الفريق سيخوض مران استشفائي يوم السبت المقبل ثم راحة سلبية يوم الأحد قبل أن يكون هناك الجزء الثاني من البرنامج التدريبي لكولر مع لاعبي الأهلي.

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