"خانه التعبير".. مدرب بيراميدز يرد بقوة على تصريحات الشناوي: نتعرض للظلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

رد خالد عبدالله مدرب حراس مرمى الفريق الأول لنادي بيراميدز، على تصريحات حارس مرمى الفريق أحمد الشناوي، بشأن الظلم الذي تعرض له الفريق الموسم الماضي.

ونجح فريق بيراميدز، في تحقيق بطولة كأس مصر، كأول بطولة في تاريخ النادي، علاوة على احتلاله المركز الثاني في جدول بطولة الدوري المصري.

وقال عبدالله في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "أحمد الشناوي يتدرب بجدية كبيرة داخل وخارج الملعب، فهو أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري بالموسم الماضي".

أكمل: "الشناوي ليس مستهترا كما يروج البعض وتركيزه في كرة القدم، ولا أتفق مع تصريحه بأن بيراميدز لم يحصل على الدوري لأسباب بعيدة عن كرة القدم، وأعتقد أنه خانه التعبير".

وأتم: "بيراميدز تعرض للظلم إلى حد ما قد يكون إعلاميًا بجانب بعض أخطاء التحكيم التي ظهرت أمام الأهلي ورأينا ضربة جزاء الشحات غير الصحيحة، وكان لنا ضربة جزاء لوليد الكرتي، ولا أقول أنها كانت مقصودة".

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