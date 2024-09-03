عمر فرج.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب نادي الزمالك من إتمام صفقة الفلسطيني عمر فرج، مهاجم فريق أيك السويدي، على أن تتم بالتقسيط بعد التوصل إلى اتفاق كامل مع ناديه بشأن التفاصيل المالية.



بات الزمالك قريبا من حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار جهود تعزيز الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وأنتشرت أنباء أن الزمالك سيرسل العقود لعمر فرج خلال الساعات القليلة المقبلة ليقوم بتوقيعها، على أن ينضم إلى تدريبات الفريق الأبيض بعد انتهاء معسكر المنتخب الفلسطيني، الذي يخوض مباراتي كوريا الجنوبية والأردن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

من جانبه رحب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك، بالتعاقد مع عمر فرج، نظرًا لأن اللاعب سيُسجل كلاعب مصري.

ويعمل مسؤولو الزمالك الآن على إتمام اللمسات الأخيرة للصفقة بعد التوصل إلى اتفاق مع نادي أيك السويدي، وقد تم الاتفاق مع عمر فرج، البالغ من العمر 22 عامًا، على كافة تفاصيل انتقاله إلى الفريق الأبيض.

وفي سياق متصل، كان الزمالك قد تعاقد مع المغربي محمود بنتايك، قادمًا من سانت إيتيان الفرنسي، على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء.

