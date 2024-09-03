رسميًا.. قائمة نادي الاتحاد السعودي بعد نهاية الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - أغلقت أمس أبواب سوق الانتقالات الصيفية للموسم 2024 والتي شهدت إجراء نادي الاتحاد لعدد من الصفقات المميزة، يتصدرها الفرنسي موسى ديابي والجزائري حسام عوار والحارس الصربي رايكوفيتس.

وصبحت قائمة نادي الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: (رايكوفيتش - المحاسنة - المرمش)

الدفاع: (ماريو - فقيهي – حسن كادش – عبد الإله العمري - بيريرا – حامد الموسى – أحمد شراحيلي )

الوسط: ( الشنقيطي – فواز الصقور - فابينهو – نجولو كانتي – حسام عوار - حامد - الناشري – هوساوي )

الهجوم: ( عبد الرحمن العبود - البيشي - أحمد الغامدي – موسى ديابي – بيرجوين - كريم بنزيما – الشهري )

بنزيما: الاتحاد في أفضل حالاته ولا أخشى الضغوط

أكد النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما رضاه عن المستوى الذي يقدمه فريق الاتحاد السعودي في الوقت الحالي.

وقال كريم بنزيما في تصريحاته لقناة Canal: " لقد فعلت كل ما بوسعي لتعزيز الفريق، نحن في أفضل الظروف حاليًا ".

وأضاف بنزيما ردًا على سؤال هل تشعر بالضغط في نادي الاتحاد قائلًا: " لقد مررت به منذ أن كان عمري 8 سنوات، الضغط أصبح طموح الآن ".

وتابع: " الناس في السعودية لديهم شغف كبير بكرة القدم".

واختتم: " لوران بلان مدرب أحب فلسفته في التدريب، طريقة لعبه تعتمد على البناء من الخلف حتى الهجوم لتسجيل الأهداف، إنه يتحدث معي دائمًا، وهو قريب جدًا من اللاعبين ".