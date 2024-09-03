غضب أردا جولر من تصرفات أنشيلوتي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب التركي أردا جولر، نجم ريال مدريد، عن استيائه تجاه تصرفات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، في الفترة الأخيرة.





وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، دخل جولر فترة التوقف الدولي وهو يشعر بالاضطراب، وهو شعور يشاركه جزء كبير من جماهير ريال مدريد بسبب وضعه الحالي، رغم توقعات أنشيلوتي بأن يكون جولر عنصرًا مهمًا في الموسم الحالي.

تزايدت طموحات جولر بعد أن أصبح لاعبًا أساسيًا في مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الجولة الثانية، متفوقًا على لوكا مودريتش وداني سيبايوس. ومع ذلك، لم تكن تلك المباراة محظوظة له.

وفي الجولة الثالثة، تراجع جولر ليكون بديلاً أمام لاس بالماس، لكنه أحدث فارقًا كبيرًا عندما دخل في الشوط الثاني. لكن في مباراة ريال بيتيس الأخيرة، لم يُمنح جولر أي فرصة للعب، مما جعله يدخل فترة التوقف الدولي محبطًا.

أفادت "آس" أن غضب جولر من قرارات أنشيلوتي كان واضحًا في مباراة بيتيس، حيث توجه مباشرة إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس فور إطلاق الحكم صافرة النهاية، دون أن يحتفل مع زملائه.

ورغم أن تصرف جولر لا ينطوي على نية سيئة، إلا أنه لم يدرك أن هذا التصرف قد يُفهم على أنه غير لائق. وأوضحت الصحيفة أن جولر يتفهم قرار أنشيلوتي بإشراك مودريتش كبديل نظرًا لمكانته كقائد ورمز للفريق، لكنه شعر بالصدمة عندما وجد سيبايوس يشارك قبله في مباراة بيتيس.

