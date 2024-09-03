عاجل.. الزمالك يتعاقد مع الفلسطيني عمر فرج

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب صفقة المهاجم الفلسطيني عمر فرج لاعب آيك السويدى بعد الاتفاق على تقسيط المبلغ للنادي السويدى والذى يبلغ مليون و٦٠٠ ألف دولار ووقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعه البيضاء رسميا ومن المقرر إعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة.

وكان الزمالك قد تعاقد مع محمود بن تايك المغربى الظهير الأيسر لفريق سانت اتيان الفرنسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وانضم اللاعب إلى معسكر الفريق فى برج العرب وتم قيده فى القائمة الثانية الأفريقية بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية.