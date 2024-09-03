تصرفات ثيو ولياو تثير غضب إبراهيموفيتش وأسطورة ميلان ينتقد الثنائي

ياسر رشاد - القاهرة - أثار تصرف ثيو هيرنانديز ورافائيل لياو، لاعبي ميلان، حالة من الغضب داخل النادي بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام لاتسيو يوم السبت الماضي.

وخلال استراحة الشرب في المباراة، قرر الثنائي تجاهل التواجد مع الفريق، مما أثار استياء الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، الذي استبعدهما من التشكيلة الأساسية.

توبيخ



ووفقاً لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن زلاتان إبراهيموفيتش، مستشار ميلان، لم يكن حاضراً في المباراة بسبب إجازته، ولكنه تواصل مع اللاعبين عبر الهاتف بعد انتهاء اللقاء، وانتقد تصرف هيرنانديز ولياو بشدة، مشدداً على ضرورة احترام قرارات المدرب وفريق العمل الفني.

فيما يتعلق بالحادثة، أوضح هيرنانديز أن عدم انضمامه وزميله لياو إلى استراحة الشرب كان بسبب دخولهما الملعب قبل فترة قصيرة فقط، مما جعلهما يشعران بأن الاستراحة غير ضرورية في ذلك الوقت. وأضاف: "نحن دائماً مع الفريق وعلى استعداد للمساعدة. لم يكن الأمر ضد الفريق أو المدرب، وإنما مجرد مسألة وقت."

أسطورة ميلان ينتقد الثنائي

من جانبه، انتقد ماسيمو أمبروزيني، أسطورة ميلان، تصرف الثنائي بشدة، قائلاً إن الإزعاج الذي أبدوه لم يكن مناسباً لنادٍ بحجم ميلان. واعتبر أمبروزيني أن تصرف هيرنانديز ولياو لم يكن لائقاً، خصوصاً أن اللاعبين الذين دخلوا الملعب حديثاً كانوا حاضرين مع زملائهم للتحدث والتحفيز، بينما تجاهل الثنائي الاستراحة.

الأحداث أثارت جدلاً كبيراً بين مشجعي الفريق ووسائل الإعلام، خاصة بعد الأداء غير المقنع لميلان في المباراة السابقة ضد بارما وعلى الرغم من الانتقادات، أكد مدرب ميلان باولو فونسيكا أن العلاقة مع هيرنانديز ولياو ليست سيئة، وأن النادي سيسعى لحل هذه المسألة داخلياً لضمان استقرار الفريق وتحقيق النجاح في المباريات القادمة.