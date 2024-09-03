شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة الهدف ينهى مشاركته بدورة الألعاب البارالمبية فى المركز الثامن والان مع تفاصيل الخبر

أنهى منتخب مصر لكرة الهدف، مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بحصوله على المركز الثامن، بعد خسارته أمام منتخب فرنسا بنتيجة 6-4، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، لتحديد المركزين السابع والثامن.



وتضم قائمة منتخب مصر في كرة الهدف 6 لاعبين: هم: أحمد خيري، سيد حسن، معاذ فتحي، أحمد عربي، عمر عبد السلام، وأخيرا محمد سعيد أصغر لاعب في البعثة المصرية الذي يبلغ من العمر 16 عاما.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.