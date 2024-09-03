شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة بيراميدز الجديدة.. شاهد أهداف عبد الرحمن مجدى فى الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى بيراميدز في التعاقد مع عبد الرحمن مجدى جناح فريق الإسماعيلى، لينتقل لصفوف الفريق السماوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل بيراميدز على خدمات عبد الرحمن مجدى مقابل سداد 40 مليون جنيه، لينتقل اللاعب بشكل رسمى إلى بيراميدز فى الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان عبد الرحمن مجدى انقطع عن تدريبات فريقه قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس مصر، وجاء انقطاع اللاعب عن التدريبات بعد دخوله فى صدام قوي مع إدارة الإسماعيلي بسبب رفضهم انتقاله لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة مع نظرائهم بنادى الإسماعيلى فى صفقة ضم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش، لولا توقف المفاوضات بين الطرفين بسبب رغبة الإسماعيلي في رفع العرض المالى للاعب، قبل ان يتم حسم الصفقة.

ودخل بيراميدز فى مفاوضات مع الإسماعيلى حول ضم عبد الرحمن مجدى، خاصة فى ظل رغبة مسئولى الدراويش فى بيع اللاعب من أجل دخول عائد مادى للنادى يستطيع به حل الأزمات المتراكمة.