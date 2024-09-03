شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يبحث مصير ثلاثى الأهلى بعد إنهاء إعارة ثنائى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت، بقيادة طلعت يوسف، مصير ثلاثي شباب الأهلي المعارين إلى الفريق، وذلك بعدما قرر انهاء إعارة ثنائي الزمالك عبد الله محمد وعلي ياسر، بعدما سبق وضمهما الفريق فى يناير الماضي.

وكان مودرن سبورت قد ضم ثلاثي شباب الأهلي، عبد الرحمن رشدان وأحمد كباكا ومحمد زعلوك، على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم حتى موسم 2025/2026 لتدعيم صفوف الفريق، مقابل انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادي الأهلي.

كما ضم مودرن سبورت ثنائي الزمالك مواليد 2003 عبد الله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف، ضمن صفقة انتقال ناصر ماهر إلى النادي الأبيض.

واستقر الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت، بقيادة طلعت يوسف، على انطلاق معسكر إعداد اللاعبين للموسم الجديد، منتصف سبتمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها طلعت يوسف للاعبين عقب وداع بطولة كأس مصر من ربع النهائي.

ومن المقرر أن يخوض مودرن سبورت فترة الإعداد بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الصفقات الصيفية الجديدة لتدعيم الفريق، حيث تعاقد مودرن سبورت حتى الآن مع عبد الرحمن شيكا لاعب الطلائع، وعدد من لاعبي القسم الثاني.