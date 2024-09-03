شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعد القطبين لخوض منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد بمصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعد قطبا كرة اليد الأهلى والزمالك للماراثون العالمى الذى تستضيفه مصر شهر سبتمبر الجارى وهو كأس العالم للاندية "السوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة كلا الفريقين.

واستطاع كلا الفريقين ترتيب الأوضاع وعلى رأسها القيادة الفنية والتعاقد مع صفقات جديدة ، حيث أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب مؤخرا ، التعاقد مع كريم هنداوى حارس المرمى العائد من رحلة احتراف فى الدورى السعودى لتدعيم صفوف اليد بالموسم الجديد .

ويأتي التعاقد مع كريم هنداوي، في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، والحفاظ على أبرز النجوم لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

وجاءت أولى خطوات تصحيح الزمالك للمسار الموسم المنقضى الذى شهد خسارة الفريق الأبيض لجميع البطولات، التعاقد مع الإسباني فرناندو باربيتو دلجادو، لتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء ومعه محمد عبد السلام "ريشة" مدربا عاما، والذى يعد أحد أساطير نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، وتولى تدريب منتخبات إسبانيا والبحرين والسعودية، بجانب أندية برشلونة ومضر السعودي وكريتاي الفرنسي.

وتعد أبرز إنجازاته التدريبية على مستوى المنتخبات الحصول على برونزية بطولة العالم 2011، ورابع بطولة يورو 2012، وذهبية بطولة العالم 2013 مع منتخب إسبانيا، كما حقق وصافة بطولة آسيا مع منتخب البحرين، كما تأهل لبطولة كأس العالم مع منتخب السعودية.

كما وجه الزمالك الشكر لعدد من اللاعبين الذين لم يحققوا المستوى المطلوب هذا الموسم، وهم "هشام السبكي - أحمد وليد – محمد البسيوني مودي محمد علاء السيد لوكا – محمد ياسين - مؤمن زكي"، وسط تجديد التعاقد لكل من مازن رضا والحارس محمود خليل "فلفل"، فضلا عن تدعيم الفريق بكل من بلال جلال قادما من البنك الأهلى ويوسف عزو لاعب وفاق توتة الجزائرى السابق، وعمر عطية "بيبو" قادما من هليوبوليس.

أما النادى الأهلى فبدأ التخطيط للموسم الجديد بالتعاقد مع الدنماركى ستيفان مادسن لتولى القيادة الفنية خلفا للإسبانى ديفيد ديفيز، ويعد صاحب سيرة ذاتية قوية حافلة بالإنجازات مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها؛ خاصة أنه أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة اليد.

فيما توج فريق الأهلى بلقب بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي أقيمت في البوسنة، بعد أن تغلب على فريق زغرب، بطل كرواتيا في المباراة النهائية للبطولة.

قدم الفريق عرضا قويا ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 33-30 ليحصد اللقب في تجربة قوية استعدادا للموسم الجديد.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد جدول المنافسات، حيث من المقرر أن يلتقى الأهلى سيدنى الاسترالى يوم 27 سبتمبر المقبل بينما يواجه الزمالك نظيره تاوباتى البرازيلى فى نفس اليوم.

فيما يلتقي الأهلى مع برشلونة الاسبانى والزمالك مع فيزبريم المجرى يوم 29 سبتمبر فى الجولة الثانية.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلى بالمجموعة الثانية بجانب كل من، برشلونة وجامعة سيدنى وفقا لاختياره كمنظم للبطولة، بينما وقع فريق الزمالك بالمجموعة بجانب توباتى البرازيلى وفيزبريم المجرى.

وشارك فى سحب القرعة من الأهلى إبراهيم المصرى نجم الفريق الأحمر ومن الزمالك الأسطورة أحمد الأحمر قائد فريق القلعة البيضاء.

وجاءت المجموعات كالتالى :

المجموعة الأولى: فيزبريم المجرى وتوباتى البرازيلى والزمالك

المجموعة الثانية: جامعة سيدنى ، برشلونة، والأهلى .

المجموعة الثالثة: كاليفورنيا الأمريكى وماجديبورج الألمانى والخليج السعودى .