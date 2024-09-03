شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يخاطب الجهات المعنية لحضور الجماهير فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر ، مخاطبة الجهات المعنية من أجل السماح بالحضور الجماهيرى فى مباريات الدورى بالموسم الجديد 2024- 2025 .

ومن المقرر أن يتم المخاطبة خلال الأيام القليلة المقبلة ووضع تصور للحضور الجماهيرى والإعلان عنه عقب الإنتهاء من كافة الترتيبات .

وأسفرت قرعة الدورى الممتاز للرجال عن تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات كالتالى :

المجموعة الأولى: الأهلي - إيسترن كومباني - الترسانة - الزهور - إسكندرية للبترول - مركز شباب درنكة.

المجموعة الثانية : الزمالك - بتروجت - هليوبوليس - الشمس - المقاولون العرب - اتحاد الشرطة.

المجموعة الثالثة : سبورتنج - طلائع الجيش- القناة - مصر للبترول - ألعاب دمنهور - وادي دجلة.

المجموعة الرابعة : سموحة - الاتحاد السكندري - الطيران - دلفي - الصيد - الجزيرة.

وتم تحديد انطلاقة دوري رجال الكرة الطائرة يوم 16 نوفمبر المقبل، عقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في البطولة العربية للطائرة.

وحضر القرعة مندوبو الأندية المشاركة فى حضور ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، و شوكت صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ولجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة عصام أنور.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة «رجال وسيدات» خلال الموسم الماضي 2023-2024.