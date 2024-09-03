شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يبحث مع الأهلي ترتيبات "ضربة البداية" فى بطولة الأنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

تلقى مسئولو النادي الأهلي إتصالات من نظرائهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن التنسيق لضربة بداية المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية "الأنتركونتيننتال" والتي ستكون يوم 29 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة بمواجهة الفائز بين العين الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وشهدت الأيام الماضية إتصالات بين الأهلي وفيفا بشأن عدة أمور خاصة بمباراة المارد الأحمر يوم 29 أكتوبر المقبل، وتتعلق هذه الترتيبات بالحضور الجماهيري وتنظيم المباراة واستقبال ممثلي فيفا وغيرها من الإجراءات الخاصة بهذه المباراة المرتقبة.

وأصبحت بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية 2024 تحل محل كأس العالم للأندية، وتجمع بين أبطال القارات الست الحاصلين على بطولات دوري الأبطال، ومن المتوقع أن تقام في موعد لاحق من هذا العام، ويلعب الاهلي فى البطولة.



جدول الأنتركونتيننتال

من ناحية أخرى ، قام مارسيل كولر بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين لتدريبات الفريق الأول في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، لتعويض انضمام عدد كبير من اللاعبين الدوليين لمعسكر منتخب مصر المقام حالياً استعداداً لخوض مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويغيب عن النادي الأهلي كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا للانضمام إلى منتخب مصر، بخلاف انضمام أشرف داري الوافد حديثا إلى قائمة منتخب المغرب ووسام أبو علي إلى قائمة منتخب فلسطين، وهو ما دفع كولر للتفكير في تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين.

وبدأ فريق الأهلي تدريباته الجماعية مساء الاثنين، على ملعب مختار التتش عقب انتهاء الإجازة وانقضاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية، من أجل التحضير لمنافسات الموسم الجديد، ويركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية ورفع الحمل البدني للاعبين من أجل استعادة فورمة المباريات قبل خوض المنافسات القادمة.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً، يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها حيث تقام مباراة الذهاب يوم 15 سبتمبر الجاري بكينيا على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته ، ثم يخوض الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.