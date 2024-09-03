شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد ينتظم فى تدريبات المصري بعد تعافيه من إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

انتظم أحمد عيد ظهير أيمن النادي المصري، في تدريبات الفريق البورسعيدي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في باريس 2024 بمزق في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن المصري خلال المباريات الأخيرة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساءً - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة المصري كالتالي:

الجزائري عبد الرحيم دغموم، الغيني امادو باه

حراسة المرمى: محمود جاد، محمد شحاتة، محمد محسن

خط الدفاع: كريم العراقي، حسين السيد، عمرو سعداوي، باهر المحمدي، محمد دبش، وأحمد عيد .

خط الوسط: أمادو باه، محمود حماده، حسن على، عبد الرحيم دغموم، حسين فيصل، يوسف الجوهري، سمير فكري وميدو جابر .

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، محمد الشامي، وأحمد شرف.

والصفقات الخمسة الجديدة وهم: محمد هاشم، محمد مخلوف، محمود حمدي، كريم بامبو، وخالد الغندور.

وتم وضع كل من، أحمد أيمن منصور، والذي يخوض فترة التأهيل من إصابة القطع في الرباط الصليبي، وعصام ثروت حارس المرمى والذي أصيب في نهاية الموسم بالقطع في الرباط الصليبي، على قائمة الانتظار.