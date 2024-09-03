شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يتضامن مع ايهاب جلال في محنة المرض ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

دعا حسين الشحات ، لاعب الأهلي بالشفاء لـ ايهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي عقب تعرض الأخير للإصابة بجلطة ، ونشر حسين الشحات صورة لـ ايهاب جلال وكتب عبر خاصية استوري علي حسابه الشخصي عبر انستجرام : "اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي ،لا شفاء الا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي عبدك ايهاب جلال الاهم امين





على صعيد متصل ، كشف فرج عمران، نائب رئيس النادى الإسماعيلى، مستجدات الحالة الصحية لـ إيهاب جلال الذى تعرض الأحد الماضى لوعكة صحية، استدعت دخوله إلى المستشفى وخضوعه لعملية دقيقة.

وقال عمران، فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": الحالة الصحية لإيهاب جلال مستقرة وننتظر خبرا سعيدا قريباً جداً، وعلامات الاستفاقة ظاهرة ونتمنى عودته سريعاً، إيهاب جلال مازال فى العناية المركزة لزيادة الاطمئنان على صحته ولكن حالته جيدة والمؤشرات إيجابية ونطمئن كل جماهير الإسماعيلي ومحبي الرياضة.

وأضاف: إيهاب جلال مر بوعكة صحية وارد أن يتعرض لها أي شخص ونتمنى أن تمر الساعات المقبلة على خير.

وخضع إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، لعملية دقيقة لإذابة ثلاث جلطات في منطقة الرقبة، تحت إشراف الفريق الطبي المعالج له.