اخبار الرياضه

وزارة الشباب والرياضة تجري الفحوصات الطبية علي الحكام الدوليين باتحاد الكرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تجري الفحوصات الطبية علي الحكام الدوليين باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى و ندى مجاهد

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 01:28 م

قامت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي، وبالتعاون مع المركز التخصصي للطب الرياضي، بإجراء الكشف الطبي على الحكام  الدوليين بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأجريت الفحوصات الطبية علي الحكام الدوليين اليوم الثلاثاء    الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ ، بمقر   مركز الطب الرياضي بالمركز الاولمبي " مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي ".

غحوصات الحكام 2
فحوصات الحكام 2

 

فحوصات الحكام
فحوصات الحكام

 

جانب من الفحوصات
جانب من الفحوصات

 

تأتى هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى الارتقاء بجميع أعضاء المنظومة ، حيث تسعي الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تقديم خدمات صحية متميزة، للحفاظ على صحة وحياة الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية هذه الفحوصات الدورية التى تسهم فى ضمان جاهزية الحكام للموسم الرياضي الجديد 2024/2025، وايضاً  التأكد من تنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من خلال الحفاظ علي صحة الرياضيين المصريين والذين يمثلون مصر في العديد من المنافسات القارية والدولية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا