شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تجري الفحوصات الطبية علي الحكام الدوليين باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

قامت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي، وبالتعاون مع المركز التخصصي للطب الرياضي، بإجراء الكشف الطبي على الحكام الدوليين بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأجريت الفحوصات الطبية علي الحكام الدوليين اليوم الثلاثاء الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ ، بمقر مركز الطب الرياضي بالمركز الاولمبي " مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي ".



فحوصات الحكام 2



فحوصات الحكام



جانب من الفحوصات

تأتى هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى الارتقاء بجميع أعضاء المنظومة الرياضية، حيث تسعي الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تقديم خدمات صحية متميزة، للحفاظ على صحة وحياة الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية هذه الفحوصات الدورية التى تسهم فى ضمان جاهزية الحكام للموسم الرياضي الجديد 2024/2025، وايضاً التأكد من تنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من خلال الحفاظ علي صحة الرياضيين المصريين والذين يمثلون مصر في العديد من المنافسات القارية والدولية.