شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر يهنىء مازن رضا لاعب يد الزمالك بخطبته والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد بنادى الزمالك على تهنئة زميله بالفريق، مازن رضا بمناسبة خطبته ، وذلك عبر صفحته الشخصية على إنستجرام .

جدد مازن رضا مؤخرا تعاقده مع القلعة البيضاء قبل الموسم الجديد مع زميله محمود خليل " فلفل حارس المرمى ، فى ظل رغبة مجلس إدارة الزمالك المحافظة على اللاعب .



خطوبة مازن رضا

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب مؤخرا ، التعاقد مع كريم هنداوى حارس المرمى العائد من رحلة احتراف فى الدورى السعودى لتدعيم صفوف اليد بالموسم الجديد .

ويأتي التعاقد مع كريم هنداوي، في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، والحفاظ على أبرز النجوم لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

وجاءت أولى خطوات تصحيح الزمالك للمسار الموسم المنقضى الذى شهد خسارة الفريق الأبيض لجميع البطولات، التعاقد مع الإسباني فرناندو باربيتو دلجادو، لتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء ومعه محمد عبد السلام "ريشة" مدربا عاما، والذى يعد أحد أساطير نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، وتولى تدريب منتخبات إسبانيا والبحرين والسعودية، بجانب أندية برشلونة ومضر السعودي وكريتاي الفرنسي.