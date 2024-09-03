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تعرف على أهم 10 بنود فى لائحة القيد الجديدة لموسم 2024 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة تعليمات وشروط القيد والمواعيد فى الدورى المصرى للموسم الجديد 2024-2025، وتضمنت اللائحة بنودا جديدة خاصة بالإعارات وتنظيم قيد اللاعبين الأجانب والناشئين.

وننشر فيما يلى أهم 10 بنود فى لائحة القيد الجديدة:

- سيتم فتح باب القيد لفرق بدءا من 31 أغسطس 2024 وحتى 25 أكتوبر 2024.

- كما سيتم فتح باب القيد في سوق الانتقالات الشتوية لجميع الأقسام بدءا من 1 يناير 2025 وحتى 31 يناير 2025

- يُسمح بقيد 30 لاعبا للفريق الأول بالإضافة لقيد 5 لاعبين مواليد 2003

- لا يجوز للنادي إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا تجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.

- لا تجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

- يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب في فرق الدوري الممتاز.

- لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة بالدوري الممتاز.

- لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب في المراحل السنية.

- لا يجوز إشراك غير مصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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