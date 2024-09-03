شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كاب فيردى.. مشاركة الشناوى والننى وصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، مباراة غاية فى الأهمية أمام كاب فيردى مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 .

ويحسم الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، التشكيل الذى يخوض به المباراة عقب مران الغد استعدادا للقاء المرتقب فى ظل المنافسة القوية بين جميع اللاعبين للمشاركة فى المباراة.

ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كاب فيردى ، هو محمد الشناوى فى حراسة المرمى ، ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة ومحمد حمدى فى الدفاع، محمد الننى وحمدى فتحى وإمام عاشور فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

ويرتدى محمد صلاح شارة كابتن منتخب مصر، بينما عاد محمد الننى لأول مرة مع حسام حسن المدير الفنى للفراعنة ليصبح الننى هو الكابتن الثالث بعد محمد صلاح وأحمد حجازى.

ويأتى ترتيب "كباتن" منتخب مصر فى المعسكر الحالى كالتالى: محمد صلاح ويأتى بعده وفقًا لمعيار الأقدمية أحمد حجازى ثم محمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى ثم محمود حسن تريزيجيه ثم محمد الشناوى.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة العميد حسام حسن، تدريباته باستاد القاهرة خلال معسكره المغلق الذى انطلق الأربعاء الماضى، استعدادا لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

وانطلق معسكر منتخب مصر حسبما أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يوما 6 و10 سبتمبر الجاري.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي يوم 6 سبتمبر الجارى مباراة المنتخب الوطنى وكاب فيردى، على أن يواجه بوتسوانا يوم 10 سبتمبر على ملعب الأخير.